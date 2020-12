En el programa “Chisme No Like”, Javier Ceriani arremetió contra Daniel Bisogno y aseguró que es un "gay homofóbico"

Durante la emisión de 'Ventaneando' del 8 de diciembre, Daniel Bisogno arremetió contra Javier Ceriani llamándolo "pobre diablo", "asqueroso" y "jeta de bruja mal cog*da".

Tras estas declaraciones, el conductor argentino del programa 'Chisme No Like' publicó un video en Youtube en donde asegura que sin importar quien caiga, no van a permitir que el conductor continúe con los ataques y que Bisogno es un "gay homofóbico".

En este primer clip, Javier Ceriani respondió de manera contundente a los comentarios homófobos de Daniel Bisogno y aprovecho para criticar a 'Ventaneando' por contar con un presentador que solo se dedica a atacar a otras personas.

"Frente a los comentarios totalmente asquerosos, xenofóbicos, homófobicos, perversos que dio ese señor, Daniel Bisogno, en la empresa esa que le vende electrodomésticos a la familia mexicana, se refirió a mi persona, a mi programa y eso implica a todos los seguidores de Chisme No Like” Javier Ceriani

Javier Ceriani asegura que se viene un duro golpe para la industria del espectáculo

Javier Ceriani destacó que es momento de parar estos comentarios homofóbicos. Además señaló que sus palabras solo muestran que les dolió que un programa pequeño les ganara la exclusiva del nuevo romance de Marjorie de Sousa .

"Les dolió porque quieren joder a los que estamos trabajando, le vamos a poner un stop, ahora quieren jugar y ahora vamos a jugar. Voy a sacar las garras del águila, no para defenderme porque me chupa un hu… lo que diga Bisogno, pero lo hago por muchas cosas que no están bien" Javier Ceriani

El presentador argentino detalló que es momento de un cambio en los programas de espectáculos, que esta llena de personas que ya se deberían de retirar.

“Ya se tiene que retirar o descansar. Son los viejos dinosaurios que no quieren cambiar, van a tener que cambiar porque hay gente ahora que se rompe trabajando para traer una exclusiva” Javier Ceriani

Antes de finalizar su video les pidió a Pati Chapoy, Alberto Ciurana, Ricardo Salinas , medios de comunicación y seguidores ver hoy su programa ‘Chisme No Like’, ya que prometió que harían temblar la industria del espectáculo.

Javier Ceriani asegura que Daniel Bisogno es un gay homofóbico

Junto con su compañera Elisa Beristain, Javier Ceriani puntualizó que si consiguió la exclusiva fue porque él si se pone a trabajar y no anda por la Roma.

“Mientras tú vas a buscar pit*s a la Zona Rosa, yo me quedo con Elisa trabajando... vas a calentar la silla que te presta Pati, pero eres un vago, no haces nada, llegas y todo está resuelto” Javier Ceriani

El conductor argentino detalló que no le importa lo que pueda decir de él, pero puntualizó que hay ciertas cosas que no se pueden decir en la televisión. También aseguró que Daniel Bisogno sólo mostró que es un “misógino”, “frustrado con una doble vida” y “gay homofóbico”.

“Me lo dijo un ex tuyo. Tu mujer sabía que eres gay y lo de Bigorra era un show para proteger a tu mujer y a ti” Javier Ceriani

Javier Ceriani puntualizó que el peor defecto de Daniel Bisogno es que no ha podido reconocer su sexualidad por eso lleva una vida muy triste ya que es un “gay frustrado y amargado”.