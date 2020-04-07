Damaris Rojas subió a Instagram una sensual imagen donde solo cubre su figura con cubrebocas. La creatividad de la exparticipante de Enamorándonos logró en tan solo unas horas miles de likes.

No cabe duda que Damaris es un personaje polémico y tras su salida del programa de TV Azteca siguió dando de qué hablar gracias a su candente figura y fuertes desnudos. Resulta que Damaris siempre lo ha hecho, pero la gran diferencia es que ahora en vez de usar lencería, sólo tapó sus pechos con cubrebocas.

“Yo me quedo en casa y también aquí me cuido. Tú usas los cubrebocas y los tiras, ¿no? Porque ya no los puedes volver a usar, yo los usé y no los tiré, los lavé y después usé para mi foto! ¿Cuál es el problema?” Damaris Rojas

Muy a su estilo, la modelo se retrató de una manera sensual con cubrebocas usados y el resultado causó controversia entre sus admiradores, pues tuvo que desactivar los comentarios en su instantánea.