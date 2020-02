Dalú compuso una canción para Carlos; esta confirmaría que sostuvieron un romance en 'La Academia'

Mucho se rumoró acerca del romance que Dalú y Carlos mantuvieron durante la emisión de La Academia 2020 y, aunque en este sentido las reglas del reality son claras, una canción de Dalú podría haber revelado que entre ella y Carlos hubo más que besos.

Luego de haber obtenido el primer lugar de ‘La Academia’, Dalú se presentó para una entrevista con Jessie Cervantes en EXA FM y cantó un poco de su nueva composición -llamada ‘Mejor Sola’; algunos aseguran que Carlos fue su inspiración.

El romance que hubo entre ellos generó polémica a lo largo del show debido a que Carlos mantenía ya una relación sentimental fuera de las instalaciones de TV Azteca. En las redes sociales se especuló bastante respecto a esta relación y muchos aseguraron que los dos exacadémicos tuvieron relaciones a escondidas de las cámaras.

En la canción de Dalú se confirmaría que entre ella y Carlos hubo más que besos y caricias

Incluso existe un video -aunque algo rebuscado- en dónde se presume que son ellos manteniendo una relación íntima. En este sentido, a pesar de que Dalú no confirmó este supuesto video, la canción que presentó en la radiodifusora podría confirmar estos rumores.

“Noches enteras juré que cambiarías pero no, lo descarado no se quita. Mejor sola qué mal acompañada. No me alcanzan las palabras para describir lo mucho que te falta, mejor sola que siendo tu coartada, que soy mala, que mis besos te llevaron a la trampa, que jamás le fuiste infiel y si preguntan cuéntales que actúas muy bien y que no te quedaste queriéndome tener.”

Carlos se reencuentra con su novia, ¡la situación se puso muy intensa! 😱 ¡Te leemos con el HT #LaAcademiaEstá! 📲 pic.twitter.com/xn6d5cVE0y — La Academia (@lacademiaazteca) December 2, 2019

De hecho en uno de los conciertos hubo una confrontación entre Aranza, la novia de Carlos y el mismo Carlos mientras Dalú veía todo, posteriormente la ganadora de ‘La Academia’ aseguró que únicamente eran buenos amigos.