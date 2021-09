‘Aprendí a la brava, cometiendo todos los errores habidos y por haber’: Chef Adrián Herrera

Adrián Herrera, jurado del programa Master Chef México publicó en sus redes sociales una imagen que dejó a todos con la boca abierta, y aunque se ve muy estricto en televisión recomienda a sus seguidores hacer todo lo que hagan de corazón.

Resulta que el chef utilizó Instagram para presumir una foto del año 2001, cuando tenía tan solo 32 años, aun no se casaba, y antes de abrir la Fonda San Francisco.

"El puñetas de la foto soy yo. Fue tomada el 25 de mayo del 2001. En ese tiempo apenas comenzaba con esto de la cocina; fue un año antes de casarme, tenía 32 años. Decidí encerrarme en mi casa y aprender a cocinar. Para eso me metí al portal de Amazon y compré los libros que me parecieron eran las bases, los fundamentos. Hice de mi cocina un laboratorio, un aula, y así estuve unos años antes de abrir la Fonda San Francisco. Nunca trabajé en un restaurante o cocina que no fuera la mía...".

“Aprendí a la brava, cometiendo todos los errores habidos y por haber y hasta creo haber inventado unos nuevos, así que no hay quien me venga a enseñar a no hacer pendejadas porque para eso soy maestro. No hay más que agregar: uno hace lo que siente debe hacer por la razón que usted quiera, pero hay que hacerlo de corazón y con huevos”, escribió Herrera.