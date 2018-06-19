Esta mañana la selección colombiana se enfrentó contra la selección japonesa, los hijos de Shakira apoyaron a los primeros pero lamentablemente el triunfo fue del rival.
Confiados en que obtendría la victoria su equipo favorito, Sasha y Milán portaron con orgullo la camiseta amarilla, según dio a conocer su madre a través de su cuenta de Instagram.
En pocas horas la publicación alcanzó casi el millón de “me gusta”.
Cabe recordar que la intérprete de Perro Fiel ofrecerá dos conciertos en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el 11 y 12 de octubre. Los boletos puedes adquirirlos vía Ticketmaster.