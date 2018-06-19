Esta mañana la selección colombiana se enfrentó contra la selección japonesa, los hijos de Shakira apoyaron a los primeros pero lamentablemente el triunfo fue del rival.

Confiados en que obtendría la victoria su equipo favorito, Sasha y Milán portaron con orgullo la camiseta amarilla, según dio a conocer su madre a través de su cuenta de Instagram.

En pocas horas la publicación alcanzó casi el millón de “me gusta”.

‪Vamos Colombia! 🇨🇴⚽🏆‬ Una publicación compartida por Shakira (@shakira) el 19 de Jun de 2018 a las 5:17 PDT

Cabe recordar que la intérprete de Perro Fiel ofrecerá dos conciertos en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el 11 y 12 de octubre. Los boletos puedes adquirirlos vía Ticketmaster.