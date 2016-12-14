Luego de que un hacker accediera a las redes sociales de Polo Morín y lo obligara a aceptar su noviazgo con Lambda García, al publicar fotografías donde ambos se demuestran cariño, el actor de Televisa vuelve a estar en el blanco del escándalo.

En redes sociales vuelve a circular un video de Polo masturbándose.

Cabe mencionar que el clip XXX fue publicado en abril de 2015 en diversos sitios pornográficos, desde entonces, Polo ha evitado hablar del tema.