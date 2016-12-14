Luego de que un hacker accediera a las redes sociales de Polo Morín y lo obligara a aceptar su noviazgo con Lambda García, al publicar fotografías donde ambos se demuestran cariño, el actor de Televisa vuelve a estar en el blanco del escándalo.
En redes sociales vuelve a circular un video de Polo masturbándose.
Filtran supuesto video sexual de talento de Televisa Apenas el viernes te dimos a conocer la filtración de imágenes privadas propiedad del actor y modelo mexicano Polo Morín, lo que desencadenó una ola de polémica en las redes sociales. Tras ser hackeada su cuenta de Facebook, el talento de Televisa se vio en la necesidad de explicar en un Facebook Live, a sus seguidores, la procedencia de dichas imágenes en las que aparece al lado de Lambda García en un viaje por Europa y también besando a otro hombre. “Las fotos que publicaron dentro de mi Facebook son fotos reales, no les voy a decir que no, son fotos personales, que no tenían por qué estar en una red social”, dijo en el clip. Añadió que “el proceso de aceptación es un proceso muy personal que lleva mucho dolor a través de la vida, y no se vale que haya gente dispuesta a tratar de dañar a la gente con eso, en todos los sentidos, no solamente en una preferencia sexual”. Pero ahora el escándalo se encendió en Twitter y es que desde hace unas horas circula un supuesto video sexual en el que el famoso aparecería autocomplaciéndose. El clip dura dos minutos y muestra a un joven masturbándose de inicio a fin. Aunque el parecido es notable, Morín no ha confirmado o desmentido la grabación. Aquí te la dejamos.
Cabe mencionar que el clip XXX fue publicado en abril de 2015 en diversos sitios pornográficos, desde entonces, Polo ha evitado hablar del tema.