Celia Lora se mete a la cama con Ignacia Michelson

Celia Lora e Ignacia Michelson se portaron mal. En lencería te invitan a ver sus atrevidos videos en hotgo.

Desde la cama y en lencería, Celia Lora publicó una ardiente foto en la que aparece junto a una sexy modelo, nada menos que con Ignacia Michelson, con quien presume haber hecho una que otra travesura.

Propiamente Celia Lora invita a sus seguidores a entrar a Hot Go, el sitio de televisión por Internet registrado por Playboy TV Latin America en colaboración con LLC para la difusión de contenido erótico de tus actrices favoritas, entre ellas, la hija de Alex Lora.

“Si quieres ver todos nuestros videos para playboy entra a hotgot”, escribió Celia junto a su publicación de Instagram que la muestra recostada sobre el firme cuerpo de la también influencer Ignacia. En ese momento ambas lucían delgada lencería verde.

Las reacciones no se hicieron esperar: “Yo viendo que tengo 3 pesos, con lo que gano apenas tengo para vivir…Y con ganas de ver todo eso”, “Bombones”, “Me las comería a las dos, están exquisitas”, “Estás hermosa Celia. Qué ojazos”, “¿Qué pensará Alex Lora de esto?”, “Quien fuera tanga de hilo dental…”, “Qué desperdicio…”, “Me gustaría estar en medio de estas preciosuras”, “Belleza de foto”, se lee entre los comentarios de Instagram.

Aunque en su mayoría las reacciones son positivas, no faltó quien se quejara. La youtuber y presentadora de televisión Lizbeth Rodríguez no dudó en asegurar que no le gustó la foto y mucho menos el plan de verlas juntas y es que no hace mucho, Celia le coqueteó a ella y hasta la invitó a portarse mal, por lo que todo se reduce a “celos”.

Lizbeth Rodríguez se pone celosa @lizbethrodriguezoficial

¿Quién es Ignacia Michelson?

Ignacia Michelson saltó a la fama tras participar en el polémico reality show Acapulco Shore de MTV. Autonombrándose 100% inflamable, la modelo e influencer está a 42 personas para llegar al millón de seguidores en Instagram donde suele consentir a sus fans con fotos de sí misma en las que da un vistazo de su tonificado cuerpo.

“Nacha” como la llaman cariñosamente sus amigos y también seguidores posee una retaguardia que no le pide nada a la de Yanet García. Sus encantos cautivaron a Eleazar Gómez y el Sargento Rap en el reality “Resistiré”, donde se volvió la aliada incondicional de Manelyk González.