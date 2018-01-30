Entre la lista de cantantes favoritas de Adele, se encuentra Dolly Parton, a quien la británica recientemente le rindió un merecido homenaje.

“¡La reina de la canción sin esfuerzo, Dolly Parton! ¡Te amamos! Desearíamos poder poseer una onza de tu habilidad. ¡Fuiste la heroína de nuestra noche! La heroína de mi vida. Siempre te amaré“, citó en Instagram la intérprete de Hello junto a la imagen de sí misma caracterizada como la cantante de música country.

El cariño de Adele es correspondido, en el pasado, Dolly, de 72 años, ha expresado admiración por Adele, incluso la menciona en un su canción “Head Over High Heels”.

Vía Jenesaispop