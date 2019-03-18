Celia Lora, de 35 años de edad, una vez más dejó encantados a sus más de 2.7 millones de seguidores en Instagram al compartir una par de fotografías, posando en camiseta mojada.

No es la primera vez que la hija del cantante de Rock Urbano, Alex Lora, presume que pertenece al ‘club’ de chicas que no utiliza brasier. Portando una camisa blanca con la leyenda “No Bra Club”, dejo al desnudo sus pezones.

Tras la publicación Celia generó medio millón de “likes” y ningún comentario, ya que los tiene desactivados para evitar recibir opiniones ofensivas.

Le encanta presumir su silueta

La hija del cantante Alex Lora ha logrado captar la atención en redes sociales de cientos de hombres que diariamente llenas de likes sus candentes fotografías.

Celia actualmente tiene 21 tatuajes en su cuerpo, pero ha desaparecido cuatro, entre ellos la firma de Ricky Martin y el escudo nacional porque ya no le gusta como se le ven.