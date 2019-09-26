Podrán criticarla, recordarle frecuentemente que los tacos son los más sabrosos de esta vida -y la comida frita también-, le reprocharán que prohiba el consumo de las bebidas alcohólicas pero nunca ignoraran las candentes fotografías de Bárbara de Regil, ¿apostamos?

La protagonista de Rosario Tijeras, actriz mexicana de ascendencia libanesa, vuelve a consentir a sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram publicando en la red social un sensual desnudo desde la cama.

La espectacular imagen fue tomada por el talentoso fotógrafo Henry Jiménez, quien se dijo feliz de coincidir con una persona tan bella por dentro y fuera como lo es Bárbara.

La publicación ya supera los 400 mil Me Gusta así como está inspirando un montón de piropos: “Bonita”, “Eres un ángel”, “Digan lo que digan tienes mejor cuerpo que las nutriólogas”, “Perfección”, “Uff, me quedé muda”, “¿Sos real?”, “Tu rostro es fascinante”, le escriben.

No es ningún secreto que la actriz de películas como “Ni tú ni yo” y “Loca por el trabajo” invierte gran parte de su tiempo libre en el gimnasio, pues desde su infancia no le cuesta trabajo ser disciplinada con el ejercicio así como tampoco llevar una buena alimentación.

Su espectacular cuerpo no es resultado de una buena genética, aunque muchos crean que así es.