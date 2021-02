Aurora Valle evidencia a TV Azteca por la falta de medidas contra Covid-19

En entrevista Aurora Valle habló sobre su regreso a ‘Ventaneando’, pero reveló que en TV Azteca las personas no utilizan cubrebocas.

El pasado 22 de enero ‘ Ventaneando ’ celebró sus 25 años con la presencia de todos los conductores que en algún momento formaron parte del programa. Pese a la polémica, Aurora Valle decidió regresar a TV Azteca.

Durante el programa de Youtube ‘De Historia en Historia’, la conductora fue cuestionada por su participación en el programa de espectáculos y exhibió que en el canal no se siguen las medidas contra el Covid-19, como el uso del cubrebocas.

Aurora Valle exhibe desinterés de Azteca por la pandemia del Covid-19

En el video, Aurora Valle fue cuestionada por Lupita Martínez sobre si habría recibido un pago por regresar a ‘Ventaneando’. De inmediato la conductora aseguró que a ella no le ofrecieron dinero por volver.

“¿Les pagaron? A mí no nada (…) A mí no” Aurora Valle

La periodista destacó que ella al principio de encontraba con dudas de regresar porque se ha cuidado por el Covid-19.

“Cuando yo les dije que a mí me habló Pati Chapoy para invitarme y yo dije déjame lo pienso. No por el hecho de Ventaneando en sí, sino por el Covid-19, a mi si soy una persona muy asustadiza del Covid-19” Aurora Valle

En este sentido Aurora Valle exhibió que en TV Azteca no se siguen las medidas pese al número de muertos por el coronavirus y destacó que los empleados no usan el cubrebocas.

“En Televisión Azteca me extraña cañón, bueno si el patrón no lo usa menos los empleados andan sin cubrebocas cuando ha habido una cantidad de enfermos ahí y defunciones también. Como en todas las empresas de este país” Aurora Valle

¿Aurora Valle va a regresar a ‘Ventaneando’?

Sobre los rumores que asegura que va a regresar a ‘Ventaneando’, la conductora destacó que no es verdad y pidió respetar el trabajo que realizan Mónica Castañeda y Linet Puente .

“Por dar una información totalmente absurda, te estas jodiendo la vida de dos chavas que están ahí sentadas. Porque el hecho de que digan que nos llaman a Martha o a mí (…) entonces te estas yendo en contra de Mónica Castañeda y Linet Puente” Aurora Valle

Aurora Valle confirmó que si mantiene una gran química con Daniel Bisogno y que incluso con la mirada pueden saber lo que están pensando, pero eso no quiere decir que va a volver ya que ella tiene su propio programa.