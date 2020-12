Armando Manzanero compró en Elektra, recuerda Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego recordó el día en que Armando Manzanero visitó una de sus tiendas Elektra; las reacciones no tardaron en dividirse.

Las despedidas a Armando Manzanero continúan. Programas de televisión le rinden homenajes, estaciones de radio reproducen repetidamente sus canciones, personalidades siguen compartiendo fotografías, experiencias que dejaron huella en sus vidas. Hoy Ricardo Salinas Pliego recuerda el día en que el compositor mexicano visitó una tienda Elektra.

A través de Twitter, el empresario mexicano, fundador y Presidente del Consejo Grupo Salinas, compartió una foto de Armando Manzanero en una tienda Elektra. Aparentemente acaba de adquirir un artículo pues traía un contrato en mano.

“La sencillez del señor, sin miedo al éxito, otros dándose golpes de pecho porque se fue @BestBuyMexico. El que sabe, sabe”, escribió Ricardo Salinas Pliego en la red social junto la foto que muestra al compositor yucateco al lado de una trabajadora que resultó ser una gran fan.

@RicardoBSalinas @Tiendas_Elektra la sencillez del Sr, sin miedo al éxito, otros dándose golpes de pecho porque se fue @BestBuyMexico el que sabe, sabe. pic.twitter.com/HpxiYI1o0a — Un hombre normal (@soldiercristo) — Un hombre normal (@soldiercristo) December 29, 2020

Visita de Armando Manzanero a Elektra divide opiniones

Las reacciones no se hicieron esperar, algunos tomaron con humor la publicación y de pronto lanzaron uno que otro chiste, mientras que otros más aplaudieron la sencillez del cantautor y finalmente no faltaron las críticas hacia Salinas por comparar Best Buy con Elektra y hasta juzgarlo por no cerrar sus negocios a pesar de las medidas sanitarias impuestas en diferentes puntos del país.

“Se fue sin pagar, cóbrale”, “Había ido a liquidar una licuadora que le compró a su mamá de chavo”, “Humildad”, “Parece que el maestro fue a mostrar una letra y no precisamente de una canción si no del refrigerador que andaba pagando”, “Ahí fue dónde se contagió Manzanero de Covid-19”, “Dios quiera que Manzanero no se haya contagiado tocando uno de los productos”, “Compró su sentencia de muerte, con eso de que en Elektra los presionan y amenazan con echarlos si dejan de trabajar aún teniendo Covid-19. Lo digo con certeza, de viva voz de una empleada”, se lee entre los comentarios.

Recuerdan pleito entre Ricardo Salinas Pliego con Denise Dresser

Ricardo Salinas Pliego se convirtió en blanco de la crítica al comparar a Elektra con Best Buy y es que los cibernautas recordaron cuando supuestamente Denise Dresser compró una licuadora que no terminó de pagar.

Asimismo no pasó desapercibida aquellas vez que el empresario se burló de la salida de Best Buy del país. En aquella ocasión Salinas Pliego se desbocó descalificando a las personas que solían adquirir productos ahí.