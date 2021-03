Ariadne Díaz está feliz de tener un hijo varón porque “corre menos peligro”

Ante el aumento de violencia contra las mujeres, Ariadne Díaz revela sentirse feliz porque su hijo sufrirá menos en algunas circunstancias.

Al igual que millones de personas, Ariadne Díaz no concibe que los feminicidios sigan aumentando en México por lo que hoy, con un poco de pena, admite que se alegra de tener un niño como hijo y no una mujer ya que considera que el sexo masculino sufre menos .

A poco de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, según declaraciones a El Universal, Ariadne Díaz, dijo estar preocupada por la violencia de género que se vive en el país, razón por la que le tranquiliza su primogénito sea niño ya que corre menos peligro.

“Hay una parte de mí que dice ‘que bueno que mi hijo es hombre porque está mucho menos en peligro de ciertas circunstancias”, así como lamentó su pensamiento y aclaró no estar haciendo menos a las mujeres. "Qué terrible que te sientas seguro de no tener una hija porque tú misma viviste situaciones que no quieres para ella”.

Cabe señalar que Ariadne Díaz es madre de Diego, fruto de su relación con Marcus Ornellas, el hombre con quien espera casarse una vez que la pandemia por coronavirus se lo permita ya que no desea poner en riesgo a su familia y a sus seres queridos.

Ariadne Díaz revela haber sido acosada

Asimismo, la actriz Ariadne Díaz recordó que en su adolescencia sufrió acoso sexual por lo que hoy no le queda duda que todas las mujeres han pasado por una experiencia similar.

“Como mujeres todas hemos sufrido un tipo de acoso, algún tipo de cosas que nos haya hecho sentir incómodas, es parte de este país”, agregó con pesar y fue entonces cuando narró su experiencia: “Yo me acuerdo de ser muy jovencita, de 13 a 14 años cuando iba a ballet y de gente chiflándote, pero ya un punto donde es muy molesto e incomodo”.

Además de sentirse incomoda y violentada, la esposa de Marcus Ornellas reprocha que las agresiones contra las mujeres se normalicen y que parezca que malo quejarse de como te ven por como luces.