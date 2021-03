Andrés García contó que luego de un "regaño", Luis Miguel dejó de comunicarse con él

Andrés García y Luis Miguel mantuvieron un vínculo fraternal durante la infancia del cantante; pero, al pasar de los años, la relación se deterioró.

En una reciente entrevista, el actor Andrés García reveló la razón por la que se distanció de Luis Miguel.

Luis Miguel quería a Andrés García “como un padre”

Andrés García y Luis Rey tenían una relación de amigos tan cercana que, con el paso de los años, propició el vínculo con Luis Miguel, pues estuvo cerca de él desde que era un niño y hasta el despegue de su carrera.

Según lo dicho por el actor, Luis Mi siempre lo quiso “como un padre”.

“Siempre me dijo papá desde muy niño (…) Yo le decía que estaría muy orgulloso de que fuera mi hijo.”

Andrés García

No obstante, García ha aclarado que si bien la relación con Luis Miguel siempre fue más que familiar, no existe ningún "lazo de sangre" entre ellos.

Luis García "regañó" a Luis Miguel; luego se distanciaron

Durante la entrevista, Andrés García recordó cuál fue el motivo por el que Luis Miguel y él se distanciaron. Esto sucedió luego de que el actor " regañara " al 'Sol' por su forma de actuar, y le pidiera "ubicarse".

Luis Miguel pareció no estar de acuerdo con el "atrevimiento" de Andrés García al opinar, pues desde esa ocasión, dejaron de ser amigos.

“Por ahí tuvimos algún raspón, en algún momento le llamé la atención y, desde entonces, no se ha comunicado conmigo, pero yo lo entiendo (...) porque no está acostumbrado a que lo regañen”. Andrés García

Pese a la distancia y el tiempo que han estado incomunicados, Andrés García dijo estar dispuesto a volver a ver a Luis Miguel y acercarse, ya que "lo quiere como a un hijo".

“Me encantaría porque yo toda la vida lo he querido como a un hijo. Yo no estoy peleado, es como un hijo al que le llamas la atención. Le dices ‘ubícate, maestro. Las cosas son de otra manera’, ya depende de él si quiere acercarse o no, yo encantado porque lo sigo queriendo”. Andrés García

Cabe destacar que hace unos meses, Andrés García hizo pública su molestia con Luis Miguel, luego de que el cantante pusiera obstáculos y pretextos para reunirse. En esa ocasión dijo para Ventaneando: