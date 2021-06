Pese a la pandemia, Toni Costa organiza fiesta de cumpleaños a Adamari López

Toni Costa no iba a permitir que el cumpleaños de Adamari López pasara desapercibido por lo que se las ingenió, pese a la cuarentena, para organizarle una fiesta sorpresa, por supuesto, tomando las medidas necesarias para evitar un contagio colectivo por coronavirus.

Propiamente, a través de su cuenta de Instagram, la conductora de televisión reveló la sorpresa que le dio su pareja en plena contingencia.

"Toni Costa, Alaïa y algunos amigos me sorprendieron con una fiestecita afuera de casa, por supuesto con distanciamiento social. De verdad que no me lo esperaba. Gracias a todos por tantas bendiciones”

Adamari López. Conductora de televisión y actriz