La cantante y actriz Belinda aseguró en su cuenta de Twitter que no hay romance con Jorge Kahwagi, tal como fue asegurado por algunos medios de comunicación.

“Por el momento estoy concentrada en mi trabajo, no he vuelto a encontrar el amor, por si mis queridos medios de comunicación tienen dudas”, aseguró Belinda.

Este martes, por la mañana, causó revuelo la noticia de que la cantante de 23 años mantenía un romance con el boxeador, empresario, actor y político, Kahwagi, de 46 años.

Los rumores comenzaron a correr desde que la intérprete de “En el amor hay que perdonar” estuviera en Las Vegas, Nevada, para cantar el Himno Nacional durante la pelea entre Julio César Chávez Jr. y Sergio Gabriel Martínez, en donde al parecer pasaron largo tiempo juntos.

La primera vez que Belinda y Kahwagi se dejaron ver juntos, fue el pasado 15 de septiembre en Las Vegas. Desde entonces, los medios especularon que un romance entre ellos comenzaba a originarse.

Después un columnista en el periódico “Basta!”, aseguró que sí mantenían un romance.