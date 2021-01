La película ‘Army of the Dead’ es dirigida por Zack Snyder y protagonizada por Dave Bautista

La nueva película de zombies de Netflix, ‘Army of the Dead’, ha presentado nuevas imágenes de esta gran producción dirigida por Zack Snyder y protagonizada por Dave Bautista. Las fotos fueron publicadas por el sitio ‘Entertainment Weekly’.

Además de este nuevo vistazo de la película, el medio norteamericano ha compartido declaraciones del propio director.

"Esperas puro caos zombi y lo tendrás, 100%. Pero también tendrás a unos personajes increíbles en un viaje fantástico" Zack Snyder

La historia de ‘Army of the Dead’ girará en torno a un grupo de mercenarios liderados por Scott Ward (Dave Bautista), que tratarán de concretar un millonario robo en Las Vegas en medio de un brote zombie. Esta película es una secuela espiritual del éxito ‘Dawn of the Dead’, asegura el propio Snyder.

'Army of the Dead' también es protagonizada por Ana de la Reguera

Además de Bautista, 'Army of the Dead' cuenta con Garrett Dillahunt, la mexicana Ana de la Reguera o el japonés Hiroyuki Sanada, y está previsto que se estrene en Netflix este 2021, probablemente en verano.

Zack Snyder había tenido en mente esta película desde que realizó Dawn of the Dead (2004) pero la productora Warner Bros “no quería gastar tanto dinero en una película de zombies”.

Por otro lado, este universo que veremos en la producción va a seguir expandiéndose con ‘Army of the Dead: The Prequel’, una precuela animada que ya concluyó su producción.