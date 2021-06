Alejandro González Iñárritu impartirá clase magistral en la UNAM

Ya falta menos para que el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu ofrezca una charla magistral en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, la cual está fechada para mañana miércoles 25 de septiembre.

La clase iniciará a las 10:30 horas y será moderada por la critica de cine, ensayista y editora Fernanda Solórzano.

Este evento llega tres meses después de que el Consejo Universitario de la UNAM aprobara la entrega del grado Doctor Honoris Causa al cinco veces ganador del Oscar.

En aquel momento Iñárritu fue reconocido junto a otras 9 personalidades nacionales o extranjeras: Alicia Bárcena, Rolando Cordera Campos, Julia Carabias Lillo, José Antonio de la Peña Mena, Vincenzo Ferrari, Donald Medina-Mora, Sandra Moore Faber y Roberto Meli Piralla.

El título reconoce la contribución a la pedagogía, las artes, las letras y ciencias que han ayudado a mejorar las condiciones de vida y el bienestar de la humanidad.

Cabe señalar que la platica del cineasta de exitosos filmes como “The Revenant”, “Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)”, “Babel” y “Amores Perros”, únicamente será para estudiantes de la ENAC y a puerta cerrada; sin embargo, interesado en el séptimo arte como los que no podrán disfrutar de ella pues se transmitirá en vivo.

¿Te interesa? La magistral clase la podrás ver por medio del portal www.culturaenvivo.unam.mx