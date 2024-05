¿Wendy Guevara y Kimberly La Más Preciosa ya no son amigas? La ganadora de La Casa de los Famosos les compra perfumes a todas sus amigas menos a una.

Debido a la gran popularidad que ha ganado Wendy Guevara -de 30 años de edad-, muchos usuarios se han cuestionado sobre qué ha pasado con su amistad con Las Perdidas.

Y es que aunque Wendy Guevara ha señalado que sigue manteniendo una gran relación con sus amigas, muchos han visto un claro distanciamiento con una de ellas.

Así habría quedado demostrado luego de que Wendy Guevara presumió en sus redes sociales que habría comprado para todas sus amigas, pero se olvidó de una.

Se trata nada más y nada menos que de Kimberly La Más Preciosa -de 33 años de edad-, pero ¿será que si tiene un distanciamiento con Wendy Guevara?

Tras su paso por La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara alcanzó gran popularidad por lo que ha recibido varias propuestas laborales.

Wendy Guevara no solo tendrá su propia novela, sino además fue una de las artistas invitadas al concierto de Madonna en la CDMX.

Luego de la gran popularidad que ha ganado muchos se han cuestionado qué ha pasado con su amistad con Las Perdidas y es que ya no se les puede ver juntas como antes.

En medio de todas las especulaciones, Wendy Guevara presumió que les había comprado perfumes a todas sus amigas, pero usuarios de inmediato notaron que se le había olvidado alguien.

Y es que Wendy Guevara compartió que había comprado perfumes para sus amigas, su mamá y sus dos hermanas.

A través de un video Wendy Guevara presumió que había comprado ocho perfumes Coco Chanel y que todos eran originales.

Wendy Guevara empezó señalando que le había comprado su perfume a Paolita Suárez y en ese momento se dio cuenta que no le habría comprado a Kimberly La Más Preciosa.

En su video, Wendy Guevara confesó que en ese momento no se acordó de Kimberly La Más Preciosa.

Sin embargo, en el video si mencionó a sus amigas: Grecia Monzón, Evelin, Karina, Marcela, además de su mamá y sus dos hermanas.

Wendy Guevara confesó que les había comprado el mismo perfume a todas porque a ella le gusta.

Tras la viralización de ese video, muchas personas se empezaron a cuestionar sobre qué había pasado con Kimberly La Más Preciosa y su amistad con Wendy Guevara.

Aunque Wendy Guevara señaló que simplemente se le había olvidado Kimberly La Más Preciosa, muchos usuarios empezaron a cuestionar sobre si ya no eran amigas.

Ante todas las especulaciones sobre su relación con Las Perdidas, Wendy Guevara habría revelado en una transmisión en vivo que si siguen siendo amigas.

Wendy Guevara resaltó que sigue teniendo una gran amistad con sus compañeras, pero dejó en claro que debido a que cada una tiene diferentes compromisos ya no se pueden ver como antes.

“Yo salgo aparte, me gusta otro ambiente, es que cada quien tiene su ambiente, yo me voy siempre con Salma los fines, o así, entre semana ando con todas estas jotas y cada quien diferente, pero yo le hablo igual, pero ahorita casi no nos vemos”

Wendy Guevara