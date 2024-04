¿Qué pasó entre Juan Pablo Medina y Wendy Guevara en el concierto de Madonna? Ambos hablan sobre el tema y revelan si continúan las diferencias.

El pasado 23 de abril, Wendy Guevara -de 30 años de edad- estaba muy emocionada y es que se convirtió en la invitada en el tercer concierto de Madonna en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Aunque Wendy Guevara cumplió un sueño al compartir el escenario con Madonna, no todo fue felicidad y es que tuvo un encontronazo con Juan Pablo Medina, de 46 años de edad.

Y es que Juan Pablo Medina se peleó con el mánager de Wendy Guevara por los asientos del concierto de Madonna.

La situación habría llegado a tal extremo que Wendy Guevara se dijo dispuesta a irse a los golpes con Juan Pablo Medina.

A unos días de lo sucedido, Juan Pablo Medina y Wendy Guevara hablaron sobre lo qué pasó, ¿será que todavía hay diferencia entre ellos?

Esto paso con Juan Pablo Medina y Wendy Guevara en el concierto de Madonna

Tras su presentación con Madonna, Wendy Guevara concedió una entrevista con Adela Micha en donde confesó que Juan Pablo Medina casi golpea a su mánager.

Wendy Guevara reveló que todo comenzó cuando Juan Pablo Medina intentó sentarse en su asiento cuando ella se había ido al baño.

La foto de Wendy Guevara con Madonna que retrata que cumplió su sueño (@soywendyguevaraoficial / Especial)

Al ver esta situación Joel, mánager de Wendy Guevara, impidió esta situación señalándole que el asiento ya estaba ocupado y que no se podía sentar ahí.

“Mi amigo Randall y yo nos fuimos al baño, entonces él (Juan Pablo Medina) iba con otras personas que les tocó al lado de nosotros del otro lado, a él le tocó separado de ellos, entonces se fueron a mi lugar y dice Joel (mánager de Wendy) que les dijo ‘ese es el lugar de Wendy’” Wendy Guevara

Pero Juan Pablo Medina habría tenido una mala actitud y le habría gritado: “A mí me vale madre Wendy”.

Usando otras palabras altisonantes, Juan Pablo Medina intentó ocupar el asiento de Wendy Guevara, pero al darse cuenta de la situación la influencer no dudo en defender a su mánager.

Wendy Guevara destacó que incluso estaba dispuesta a pelearse con Juan Pablo Medina, pero antes de que las cosas llegaran a más, el actor reculó y se disculpó con por su actitud.

Juan Pablo Medina se disculpa con Wendy Guevara por pelea en concierto de Madonna

Luego de la pelea con Wendy Guevara en el concierto de Madonna, Juan Pablo Medina fue cuestionado sobre está situación.

En un encuentro con varios medios durante la alfombra roja de la película “Fiesta en la Madriguera”, Juan Pablo Medina reconoció que se equivocó.

Juan Pablo Medina señaló que su comportamiento fue inaceptable y señaló que se encontraba muy frustrado porque no podía encontrar sus lugares.

“Que pena, la verdad, lo que les puedo contar, yo llegando al concierto fue un relajo para mí llegar y yo lo único que quería era encontrar mis lugares, desafortunadamente llegué a un lugar y no eran mis lugares, pero yo no quería tener el lugar de nadie más, yo quería estar en mi lugar y fue toda una travesía, me frustré y la verdad, mi comportamiento fue inaceptable” Juan Pablo Medina

En su conversación, Juan Pablo Medina destacó que él no suele reaccionar de esa manera, pero en ese momento le pasaron muchas cosas.

Juan Pablo Medina puntualizó que reconoció su error y de inmediato le pidió una disculpa a Wendy Guevara y su mánager.

“Afortunadamente pude hablar con Joel (manager de Wendy) y con Wendy, a pedirle una disculpa a Joel porque la verdad fue reprobable (lo que hice), yo no soy así, nunca me había pasado, pero me ganó (el coraje) entonces pido una disculpa” Juan Pablo Medina

Incluso, Juan Pablo Medina destacó que al otro día se volvió a disculpar, pues es fan del trabajo de Wendy Guevara.

“Súper buena onda, Wendy es increíble, yo soy fan y la verdad yo me equivoqué y pues hay que aprender de los errores y entender que puede pasar y si te pasa, tienes que hacerte responsable (...) No me voy a justificar, la verdad es reprobable mi actitud” Juan Pablo Medina

Juan Pablo Medina agradeció que Wendy Guevara se haya portado muy bien, pese a que él no lo hizo.

“Yo soy fan de La Wendy, la sigo, me parece extraordinario que se subiera (al escenario con Madonna). Wendy es increíble y la verdad yo me equivoqué” Juan Pablo Medina

Sobre esta situación, Juan Pablo Medina destacó que le toca aprender a ser más paciente y a controlar sus emociones.

“Es reprobable mi actitud y bueno, tengo yo que entender que es mi problema y que yo debo de tener más paciencia con la situación por la que esté pasando (…) Hay que aprender de los errores y entender que si te pasa tienes que hacerte responsable” Juan Pablo Medina

Al ser cuestionado sobre los ataques que ha recibido, Juan Pablo Medina señaló que no le queda otra que aguantar pues sabe que su comportamiento no fue el correcto.

Wendy Guevara pide cesar los ataques en contra de Juan Pablo Medina luego de su pelea en el concierto de Madonna

Juan Pablo Medina no fue el único que habló sobre lo qué pasó en el concierto de Madonna y es que Wendy Guevara también se refirió a la pelea.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Wendy Guevara pidió que cesaran los ataques en contra de Juan Pablo Medina.

Wendy Guevara resaltó la actitud que tomó Juan Pablo Medina y es que aceptó su error y no dudo en disculparse.

“Siento gacho que la gente lo esté atacando (…) Obviamente yo entiendo y somos humanos, todos la regamos y a veces tenemos nuestros cinco minutitos de estrés en cualquier lugar” Wendy Guevara

En su conversación, Wendy Guevara destacó que todas las personas pueden tener un mal día, pero eso no los definen como personas.