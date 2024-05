¿Cuál es el estado de salud de Wendy Guevara? Ya fue operada y así se encuentra luego de que presentó fuertes dolores abdominales.

Wendy Guevara -de 30 años de edad- alarmó a sus seguidores luego de que se dio a conocer que se encontraba hospitalizada.

En medio de todas las especulaciones, se dio a conocer que Wendy Guevara tendría que someterse cirugía después de que presentó fuertes dolores abdominales.

Para evitar más especulaciones, Wendy Guevara explicó cuál había sido su diagnóstico y por qué tendría que ser operada.

Pero no fue la única que habló sobre su estado de salud y es que dos personas cercanas a Wendy Guevara revelaron cómo se encontraba la influencer tras ser operada.

El nombre de Wendy Guevara se convirtió en tendencia luego de que se dio a conocer que había sido hospitalizada tras presentar fuertes dolores abdominales.

Fue la noche del domingo 26 de mayo que Wendy Guevara fue ingresada en un hospital en su ciudad natal de León, Guanajuato.

A través de sus redes sociales, Wendy Guevara explicó que había presentado fuertes dolores por lo que se tuvo que someter a varios estudios.

En un video, Wendy Guevara explicó que le habían localizado una piedra en las vías biliares, por lo que la tenían que operar para quitársela.

“Tengo una piedra en las vías biliares que quiere migrar al páncreas, por eso me duele mucho y hasta me dijo el doctor: ‘¿cómo es posible que puedas aguantar tanto dolor?’, porque no me podía ni parar”

Wendy Guevara