A Ricardo Peralta no lo defiende ni su novio, Carlos Portocarrero, pues hasta el streamer llamó “tonto” a su pareja, luego de que negó el feminismo en La Casa de los Famosos México 2024.

‘La Loba’ ha sido de los habitantes en La Casa de los Famosos México 2024 que ha dado mucho de qué hablar en el reality show, sobre todo porque a sus fans les cambió la perspectiva de cómo es.

Sin embargo, parece que solo fans de Ricardo Peralta -de 35 años de edad- fueron los sorprendidos, porque su novio Charly ya se esperaba algo de funa en La Casa de los Famosos México 2024.

Y es que en una entrevista para Sale el Sol, Carlos Portocarrero, dijo que su novio “era muy tonto”, pero no grosero, pues reconoció que no se sabe expresar adecuadamente cuando habla.

Pero no solo eso, sino que Carlos Portocarrero dijo saber que Ricardo Peralta se comía los mocos y sí temió que lo notaran en La Casa de los Famosos México 2024.

Ricardo Peralta se come los mocos en La Casa de los Famosos México 2024 (Especial)

Ricardo Peralta ha tenido varios encuentros polémicos en La Casa de los Famosos México 2024, incluyendo aquel donde negó la existencia del feminismo.

A ese momento se le suma el que el influencer haya acusado xenofobia y homofobia, a los habitantes del cuarto Mar de La Casa de los Famosos México 2024, pero ¿siempre es así?

En una entrevista que su novio, Carlos Portocarrero, tuvo en Sale el Sol, calificó a su novio de “tonto”, pero no por pensar de esa forma, sino que aseguró que no sabe expresar sus ideas adecuadamente.

Y es que Carlos Portocarrero detalló que cuando él era su editor de videos en YouTube, se percató que Ricardo Peralta dice muchas cosas que son funables, pero que él quitaba.

“Yo antes le editaba los videos a Ricardo y yo sé y le he dicho muchas veces que a veces no tiene las habilidades necesarias para comunicar lo que quiere decir, de la mejor forma (...) De las banderas del feminismo y lo que me dices, siento que su intención era comunicar otra cosa, pero nunca sabe cómo ponerlo en palabras”.

Carlos Portocarrero, novio de Ricardo Peralta.