Pide al INE que en su credencial aparezca ‘persona no binaria’ en lugar de ‘hombre’

Recientemente se dio a conocer el caso de una persona “no binaria” que le escribió al INE solicitando que en su credencial aparezca “no binario” en lugar de “hombre”.

Recordemos que el género “no binario” es aquel con el que se identifican aquellas personas que no sienten que encajen con los géneros masculino y femenino.

Fausto Martínez, activista ‘no binario’ pide al INE que en su credencial aparezca ‘NB’, en lugar de ‘H’

Hace alguno días, un usuario de redes sociales identificado como Fausto Martínez, quien además, se reconoce a sí mismo como “no binario”, hizo una publicación de Twitter, la cual llamó bastante la atención de todos los internautas.

En la publicación, Fausto Martínez compartió que envió una carta a Lorenzo Córdova, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), solicitando de una forma bastante educada, que se cambiara la información correspondiente a su género.

En ella especificó que en lugar de “Sexo: H”, se escribiera “Sexo: NB”.

Además, Fausto Martínez explicó que, desde que tiene uno de razón, nunca se ha identificado con el género “Hombre”; así como con los estereotipos y los roles de género asignados al sexo masculino.

Incluso detalla que nunca se comportó de la manera en que los demás esperaban debido a su sexo asignado.

“Desde que tengo uso de razón, tuve un comportamiento no convencional, contrario al estereotipo de la sociedad esperaba al ser registrado en mi acta de nacimiento como hombre” Solicitud de inclusión de género 'NO BINARIO'

Publicación de Twitter (@FaustoGlow/Twitter)

“Hoy entregué a la vocalia ejecutiva del @INEMexico escrito dirigido a @lorenzocordovav para que en mi credencial para votar se me identifique como persona no binaria. Espero que la respuesta sea positiva lo cual sumará a la lucha de las personas no binarias en México” Twitter @FaustoGlow

Fausto Martínez se declaró abiertamente homosexual, aunque tampoco sentía que encajara en ese término

En la carta, Fausto Martínez también explicó que, después de diversas cuestiones decidió declararse abiertamente homosexual.

Sin embargo, tampoco sentía que encajara en ese término en su totalidad.

“Siempre me sentí diferente a los demás y por diversas cuestiones y por las amistades, decidí aceptarme abiertamente homosexual, pues era la expresión o término que en ese momento conocía, pero que no me sentía encajar en esa expresión” Solicitud de inclusión de género 'NO BINARIO'

Fue hasta tiempo después que decidió hacer una deconstrucción; es decir, un análisis con el objetivo de comprender y aceptar nuevas estructuras.

De ese modo, determinó que se consideraba a sí mismo como una persona “no binaria”.

No obstante, dejó en claro que, a pesar de no identificarse con el género masculino, tampoco “se sentía mujer”; por lo que el género “no binario” es lo que mejor lo describe.