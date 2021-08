¿Aún no te queda claro qué es el género no binario? Recientemente el ‘no binario’ es un término que se escucha con mayor frecuencia cuando se habla de la sociedad.

El género no binario también se incluye en la población Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual, Intersexual y Queer o LGBTIQ+, como comúnmente se le abrevia.

Recientemente se dio el caso de une alumne que pedía se dirigieran a él como ‘compañere’ o bien como elle, pues se identifica como persona no binaria. Pero, ¿qué significa ser no binario?

Género no binario ¿Qué es?

El tema después del video viral del ‘compañere’ se volvió tan relevante en redes sociales y desató la conversación entorno a la población LGBTIQ+ , que la duda sobre el término volvió a surgir.

Información publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el doctor César Torres Cruz, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, lo define así:

Las personas no binarias no se identifican como hombres o mujeres (aunque la medicina y biología digan lo contrario), “son personas en las que fluye a la vez lo femenino y masculino”.

Persona no binaria (Twitter @EugeniaDureTDF)

Asimismo, Cruz explicó que el género no binario “va más allá de la vestimenta”, pues quienes se identifican así también piden que les hablen con pronombres neutros utilizando la ‘e’ .

“No son ellos o ellas, sino elles; no son todas ni todos, sino todes, tampoco nosotras ni nosotros, sino nosotres”. César Torres Cruz, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM.

Finalmente, explicó que las personas no binarias piden que este sea reconocido como legalmente como lo es con el hombre y la mujer.

Por ello, solicitan que en los documentos oficiales en donde se visualice el “sexo”, se añada el género no binario, lo que entraría en su derecho a ser reconocides jurídicamente.

Sin embargo, aún hay personas que se mofan del género no binario y usan el neutro ‘e’ para burlarse, como sucedió con Chumel Torres.

Aún queda trabajo en el reconocimiento del género no binario

Las personas que se identifican con género no binario se han proclamado en busca de su derecho a ser reconocidos por la sociedad , incluyendo las leyes.

Sin embargo, los avances para su reconocimiento no han sido muchos, por lo que el hablar del género no binario aún representa un término que puede o no, ser ignorado.

Psicólogos, terapeutas e incluso el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred), reconoce el género no binario, pero no es así para todos.

Cuando se trata de gramática y ortografía, no ha resultado tan fácil para que el mayor exponencial del español acepte el uso de la ‘e’ como el neutro para dirigirse a les no binarios.

Es por ello que con distintas las personalidades, influencers y famosos, que se han proclamado no binaries, y han sido participes de alzar la voz para ganar visibilidad.