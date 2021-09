Persona no binaria denuncia a servicio de trenes por no usar lenguaje inclusivo

En redes sociales la denuncia de una persona no binaria al servicio de trenes de Reino Unido se está volviendo viral a pesar de haber sido publicada en hace tres meses.

Y es que tras el caso de Andra quien exigió se le llamara “compañere” en México, el tema del llamado ‘lenguaje inclusivo’ ha cobrado fuerza en las redes sociales.

A través de su cuenta de Twitter Laurence, @laurencec123, una persona no binaria denunció al servicio de trenes por no utilizar ‘lenguaje inclusivo’.

Y es que conductor del tren en el que viajó dio la bienvenida a ‘los y las usuarias’, un anunció el cual no se aplicaba a Laurence, una persona no binaria.

“‘Buenas tardes damas y caballeros, niños y niñas…' Así que, como persona no binaria, este anuncio en realidad no se aplica a mí, así que no escucharé a @LNER”

Laurence