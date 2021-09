La persona no binaria que exigió respeto en días pasados habría amenazado con demandar a la empresa Piñatería Ramírez, la cual lanzó una piñata con su figura, con la cual se burla del video donde aparece pidiendo respeto y ser llamade “compañere” en vez de “compañera”.

De acuerdo con El Debate, la persona no binaria en Facebook publicó “Esperen mi demande”, con una fotografía de la piñata de Piñatería Ramírez, empresa de Tamaulipas famosa por hacer “tributos” a eventos virales.

La piñata en referencia muestra a Andra, persona no binaria, sosteniendo dos carteles, donde dice “no soy tu compañera” y “soy tu compañere”.

La piñatería Ramírez respondió a la persona no binaria con una burla más.

En Instagram la empresa ironizó y dijo que “espera su apoyo cuando esté en Almoloya”.

La persona no binaria generó un debate en redes sociales al exigir respeto a su identidad de género durante una clase en línea. Andra exigió que se le llamase como “compañere” y no “compañera”, mientras existía un debate de ideas sobre el huracán Grace.

Debido a que la persona no binaria llegó al llanto, el video generó burlas de algunas personas. Sin embargo, hubo voces que defendieron a la persona no binaria y su derecho de elegir los pronombres con los que se identifique más y de que el resto de las personas no le violenten con el lenguaje al hablarle de una forma que no es la que eligió.

Demanda, según Piñatería Ramírez (Piñatería Ramírez)

RAE promueve llamar a las personas como quieran ser tratadas

La Real Academia Española, que ha desacreditado el uso de la “e” como plural, lo cual defiende el lenguaje inclusivo, explicó que las personas deben ser tratadas y llamadas como gusten.

En respuesta a un usuario que preguntó a la RAE cómo poder referirse a una persona no binaria, la RAE explicó: “le recomendamos que pregunte a dicha persona cómo desea ser tratada”.

La respuesta de la RAE generó un debate en redes sociales dadas las posturas previas de la organización.

Con información de El Debate