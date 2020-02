Gays y lesbianas tienen matrimonios más felices que heterosexuales, afirma estudio

Las mujeres casadas con hombres sufren más estrés que el resto.

Un estudio realizado a finales del año 2019 por el Instituto Nacional Infaltil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shiver encontró que los matrimonios homosexuales (gays y lesbianas) son, en general, más felices que los formados por una pareja heterosexual.

De acuerdo con los informes de la investigación, las parejas formadas por personas del mismo sexo también resultaron vivir con menos violencia verbal que el resto de los matrimonios. Para llegar a esta conclusiones, especialistas estudiaron a 378 parejas de entre 30 y 40 años de edad.

En el ejercicio, parejas de gays, lesbianas y heterosexuales registraron sus emociones en un diario, entre ellas, hablaron de sus niveles de estrés dentro de la pareja ; el resultado reveló que las mujeres casadas con hombres sufrían más ansiedad y angustia, mientras que sus parejas tenía niveles de estrés más equilibrados.

Otro hallazgo importante fue que en las parejas homosexuales las actividades domésticas y las relacionadas con la crianza de los hijos son repartidas de manera más equitativa que entre las parejas formadas por un hombre y una mujer (sí, aún pasa: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que las mujeres realizan 76.4% de estas tareas).

Finalmente, pero no menos importante, el estudio publicado bajo el nombre “Marital Strain Psychological Distress in Same Sex and Different Sex Couples”, sentenció que, de acuerdo a lo expresado por los voluntarios, las parejas homosexuales tienen matrimonios con menos violencia verbal y con mejor comunicación.

Una de las ventajas de la buena comunicación entre parejas de gays o lesbianas es que hablan más abiertamente sobre su sexualidad y sus deseos, lo que se traduce en una su vida sexual más plena y satisfactoria.

Con información de Homosensual.