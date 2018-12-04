Luego del trágico suicidio de su padre, Dave Marshall, un luchador gay originario de Perth, en Australia, ingresó al mundo porno como una manera de obtener más recursos y así poder ayudar a la organización Beyond Blue, que trabaja para prevenir el suicidio en la población LGBTI.

El hombre de 29 años confesó a través de sus redes sociales que la razón por la que optó por subir porno casero a OnlyFans es que tuvo conciencia de la depresión y ansiedad que causa que un ser querido se quite la vida. “Las estadísticas sobre las personas LGBTI que se suicidan dan bastante miedo, así que espero poder de alguna manera devolverle a la comunidad lo que me ha dado”.

Hasta el momento Dave ha donado 300 mil 600 dólares (6 millones 100 mil 857 pesos) a pesar de que sólo lleva 3 años en la industria. De manera paralela, es entrenador personal y fisiculturista, además trabaja para la Alianza de Lucha Libre del Hemisferio Sur.