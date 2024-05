En plena recuperación de su operación, Wendy Guevara dice que Jorge Losa es pansexual, generando un gran chisme sobre la sexualidad del actor, pero ¿cuál es la vedad?

El nombre de Jorge Losa -de 34 años de edad- se ha encontrado en medio de la controversia luego de que confirmó que había terminado con Ferka.

Aunque Jorge Losa y Ferka -de 37 años de edad- señalaron que habían terminado en buenos términos, han surgido varios rumores en torno a su ruptura.

Incluso Wendy Guevara -de 30 años de edad- se vio involucrada y es que usuarios notaron que había tenido un acercamiento con Jorge Losa.

En medio de las especulaciones, Wendy Guevara habló sobre la sexualidad de Jorge Losa generando un gran chisme en las redes sociales.

Pero Jorge Losa ya había hablado sobre su sexualidad, descubre qué fue lo que dijo y si es verdad que es pansexual.

Wendy Guevara alarmó a todos sus seguidores al compartir que tendría que ser operada luego de sufrir fuertes dolores abdominales.

A unos días de su operación, Wendy Guevara ha mostrado que se está recuperando satisfactoriamente, aunque todavía debe de tener cierto cuidado.

En una transmisión en vivo, Wendy Guevara confesó que Jorge Losa había estado al pendiente de su salud e incluso le mandó flores.

Sin embargo, lo que sorprendió fue lo qué dijo que Wendy Guevara sobre la sexualidad de Jorge Losa y es que dio a entender que era pansexual.

Wendy Guevara señaló que podría comenzar una relación con Jorge Losa porque él ya se había mostrado abierto al amor.

“Porque él ya dijo que no se limita para nada en el amor, dijo yo no me limito para nada no importa, yo me enamoro de las personas no que si es gay, trans, a lo mejor chicle y pega”

Wendy Guevara