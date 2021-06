Por medio de un video en YouTube, Kumi Yokoyama, delantero del ‘Washington Spirit’ de la Liga Nacional de Fútbol Femenino , se declaró transgénero este domingo 21 de junio.

En el video publicado en el canal de su amiga, Yuki Nagasato, el jugador Kumi Yokoyama comentó que vivir en Estados Unidos le ha permitido ser más ‘abierto’ en temas de sexualidad y género.

Kumi Yokoyama, quien jugó para Japón en la Copa Mundial Femenina de 2019, dijo que tenían esconderse en su país natal, pero descubrió que Estados Unidos tenía una actitud más tolerante.

“Cuando mi novia dijo que no había razón para que me quedara encerrado, realmente me impactó”, comentó Kumi Yokoyama en el video publicado en redes sociales.

“Salir del armario no era algo que me entusiasmara, pero si pienso en mi vida en el futuro, sería más difícil vivir en el armario, así que encontré el coraje para salir” Kumi Yokoyama

El club ‘Washington Spirit’ mostró su apoyo a Kumi Yokoyama

Kumi Yokoyama, de 27 años, firmó con el club ‘Washington Spirit’ en 2019 y ha participado en algunos juegos en la temporada 2021 después de comenzar ocho juegos en 2020.

Tras declararse un hombre transgénero, el club ‘Washington Spirit’ mostró su apoyo a Kumi Yokoyama por medio de su cuenta de Twitter.

El club Washington Spirit mostró su apoyo a Kumi Yokoyama (Captura de )

“Te apoyamos y estamos orgullosas de ti Kumi. Gracias por mostrar al mundo que está bien reconocerte como eres”, escribió el club ‘Washington Spirit’.

Kumi Yokoyama dijo que se inspiró en la ‘salida del armario’ del jugador de fútbol canadiense transgénero Quinn, miembro de OL Reign de NSWL.

Kumi Yokoyama también mencionó que Japón se encuentra mal situado comparado con otros países en cuanto al reconocimiento de los derechos de las personas LGBT.

En Japón, una propuesta de ley contra las discriminaciones de las personas LGBT+ no fue aceptada en la sesión parlamentaria llevada a cabo la semana pasada.