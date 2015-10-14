¿Han escuchado de "Erotismo al Maxculino“? ¿No? Pues ya es momento de que lo conozcan.

Se trata de una organización dedicada a la promoción y difusión de los beneficios que produce el manejo de la energía erótica en la vida de los hombres mexicanos mayores de 18 años. Con ello, buscan que la práctica sexual integre todas las dimensiones del ser humano: física, mental, emocional y espiritual.

Así, han abierto un taller que se enfoca en la dimensión holística de la sexualidad del hombre y que le permite aprender a sentir la energía erótica bajo el argumento de quec el hombre tiene una eyaculación sale la energía de su cuerpo.

La idea primordial de un taller de erotismo es aprender a generar la energía erótica y a mantenerla dentro para experimentar orgasmos consecutivos en todo el cuerpo, abriendo así las puertas del mundo emocional y espiritual. ¿Qué les parece?

¿Quien aprender a aprovechar más la energía erótica?

El próximo taller inica el 17 de octubre, tiene una duración de dos días y se impartirá en el Centro ÁREA (Centro de Creatividad y Desarrollo de la Consciencia, S.C.) de 8:30 a 19:30 horas tanto el 17 como el 18 de este mes.

Con información de erotismoalmaxculino.com