México.- ¿ Mike Tyson , eres tú? Fue la pregunta que muchos se hicieron luego de que Youness Baalla lanzara una mordida a su rival en los Juegos Olímpicos de Tokio.

La insólita acción ocurrió en el combate entre el marroquí Youness Baalla y el neozelandés David Nyika, mismo que correspondió a la primera ronda de los pesos pesados .

Fue en el tercer round cuando el representante de Marruecos lanzó la mordida a David Nyika, quien como pudo se zafó del ilegal castigo.

Cabe señalar que los jueces del combate no se percataron de la mordida; sin embargo, el boxeador de Nueva Zelanda terminó pro avanza gracias a la decisión unánime.

La mordida de Youness Baalla a David Nyika hizo recordar la que Mike Tyson , leyenda de los pesos pesados, le lanzó a Evander Holyfield en 1997.

Luego de la mordida, el Comité Olímpico Internacional (COI) decidió descalificar a Youness Baalla de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Y es que según el COI, Youness Baalla faltó a las elementales reglas de deportividad y del espíritu olímpico al incurrir en una acción así.

Por su lado, el neozelandés David Nyika le restó importancia a la mordida de Youness Baalla, incluso admitió que no lo llegó a conectar del todo.

“No me dio un bocado completo. Por suerte, llevaba el protector bucal y yo estaba sudando (...) creo que intentó alcanzar el pómulo. Probablemente solo se llevó la boca llena de sudor”

Además, en redes sociales David Nyika demostró su grandeza, ya que pidió no hacer escarnio de la acción protagonizada por Youness Baalla en los Juegos Olímpicos de Tokio.

“El fragor de la batalla puede sacar lo mejor y lo peor de las personas. Esto forma parte del deporte. Yo no tengo nada más que respeto por mi rival y puedo apreciar la frustración de debe haber sentido. Por favor, no le contacten si no tienen nada bueno que decir”

David Nyika