Sigue surgiendo información de la pelea que Lionel Messi tuvo con elementos de Rayados tras el partido vs Inter Miami; ahora un auxiliar de Monterrey reveló que le quiso pegar.

El pasado miércoles 3 de abril se jugó el duelo de ida entre Rayados e Inter Miami de los cuartos de final de la Concachampions, donde los ánimos se calentaron al final del encuentro.

Se habló de que Messi, quien vio el partido desde un palco, se calentó y fue a hacer fuertes reclamos al cuerpo técnico de Rayados.

Ahora Nicolás Sánchez, leyenda y ahora auxiliar de Rayados, reveló que Lionel Messi estuvo a punto de golpearlo en el rostro.

¿Qué dijo Nicolás Sánchez, auxiliar de Rayados, sobre la agresión de Lionel Messi?

Fue en un audio publicado por Fox Sports Radio, donde Nicolás Sánchez, auxiliar del Tano Ortíz en Rayados, reveló que Lionel Messi estuvo a punto de agredirlo.

El que fuera un histórico defensa de Rayados reveló que tras el partido, Messi se le acercó y le puso el puño al lado de su cara, casi al punto de golpearlo.

“Sí, me quiso pelear Messi. No creo que me haya querido pegar, porque si no me hubiera pegado, yo creo que buscó más mi reacción que pegarme”, comentó.

Nicolás Sánchez agregó que Messi estaba muy caliente al finalizar el partido y que hizo fuertes reclamos a los árbitros.

"ME QUISO PELEAR MESSI, ME PUSO EL PUÑO AL LADO DE LA CARA"



Nico Sánchez reveló la bronca que pasó en Miami... ¡con Lionel Messi y Tata Martino!



'TATA POBRE PELOTUDO, ME DECÍA QUÉ TANTO VOY A LLORAR, PERO NUNCA LE CONTESTÉ A NADIE'

Tata Martino también increpó a Nicolás Sánchez, auxiliar de Rayados

Nicolás Sánchez, auxiliar técnico de Rayados, reveló que Messi no fue el único que hizo fuertes reclamos, pues también mencionó al Tata Martino.

Nico Sánchez relató exactamente cómo se vivió la bronca en los vestidores tras el Inter Miami vs Rayados y cómo el Tata Martino estaba furioso.

Señaló que el ex DT de la Selección Mexicana le dijo “Tanto vas a llorar”, a lo que Nico Sánchez no contestó.

Cabe recordar que Rayados metió una queja formal ante la Concacaf por el maltrato por parte del Inter Miami.

Aunque, según el mismo Nicolás Sánchez, el Inter Miami mandó a borrar los videos para que no existan pruebas de lo que pasó en los vestidores.