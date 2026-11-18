Wayne Rooney sorprendió al revelar uno de los episodios más difíciles de su vida personal, mismo que ocurrió en el Manchester United.

El exdelantero de la Selección de Inglaterra confesó que durante su etapa como futbolista del Manchester United atravesó una profunda crisis de salud mental que lo llevó a contemplar el suicidio, a pesar de encontrarse en uno de los mejores momentos de su carrera profesional.

En una conversación para el podcast Life At The Midpoint with Gabby Logan, el histórico goleador reconoció que fuera de las canchas enfrentaba problemas que no sabía cómo manejar, incluso llegó a pasar días enteros bebiendo en casa y evitando cualquier contacto con otras personas.

Wayne Rooney ocultaba sus problemas detrás del éxito

Wayne Rooney explicó que su situación emocional contrastaba con lo que vivía en el ámbito profesional. En aquella etapa estaba recién casado con Coleen Rooney y acababa de convertirse en padre de su hijo mayor, Kai.

Sin embargo, no conseguía disfrutar de esos momentos y sentía dificultades para reconocer que necesitaba ayuda.

También reconoció que tenía problemas para aceptar su situación porque consideraba que hablar de sus emociones podía hacerlo sentir menos hombre.

Wayne Rooney confiesa que contempló el suicidio durante su etapa en el Manchester United. (AFP)

Esposa de Wayne Rooney fue fundamental para salir adelante

El máximo goleador histórico del Manchester United también destacó el papel de su esposa en este proceso debido a que fue una pieza importante para cambiar el rumbo de su vida y superar una etapa que mantuvo oculta durante mucho tiempo.

“Siempre me sentí cómodo en un campo de fútbol, pero con todo lo demás tuve muchos problemas”. Wayne Rooney, exfutbolista.

La confesión de Wayne Rooney pone sobre la mesa la importancia de atender la salud mental, incluso en deportistas que parecen tenerlo todo.