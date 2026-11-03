Viking vs Sabah chocan en la Jornada 4 de la Champions League. Miércoles 4 de noviembre a las 14 horas con transmisión por Fox One.
- Partido: Viking vs Sabah
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Lyse Arena
- Transmisión: Fox One
Viking vs Sabah: Día y hora del partido de la Jornada 4 de la Champions League
Será el miércoles 4 de noviembre de 2026 que se disputará el Viking vs Sabah en la Jornada 4 de la Champions League.
Viking vs Sabah: Hora del partido de la Jornada 4 de la Champions League
A partir de las 14 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Viking vs Sabah, de la Jornada 4 de la Champions League.
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El partido Viking vs Sabah podrá verse a través de Fox One, en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México.
- Partido: Viking vs Sabah
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Lyse Arena
- Transmisión: Fox One