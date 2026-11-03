Viking vs Sabah chocan en la Jornada 4 de la Champions League. Miércoles 4 de noviembre a las 14 horas con transmisión por Fox One.

  • Partido: Viking vs Sabah
  • Fase: Jornada 4
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026
  • Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Lyse Arena
  • Transmisión: Fox One

Viking vs Sabah: Día y hora del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Será el miércoles 4 de noviembre de 2026 que se disputará el Viking vs Sabah en la Jornada 4 de la Champions League.

Viking vs Sabah: Hora del partido de la Jornada 4 de la Champions League

A partir de las 14 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Viking vs Sabah, de la Jornada 4 de la Champions League.

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El partido Viking vs Sabah podrá verse a través de Fox One, en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México.

  • Partido: Viking vs Sabah
  • Fase: Jornada 4
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026
  • Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Lyse Arena
  • Transmisión: Fox One