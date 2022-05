Mamá de Fernando Beltrán, jugador del Club Chivas, rompe en llanto tras gol del ‘Nene’ en Repechaje.

Vaya momento más emotivo el que se vivió en las gradas del Estadio Akron, pues la mamá de Fernando Beltrán llegó hasta las lágrimas tras ver el golazo que marcó su hijo .

Fue en la serie de Repechaje entre Chivas y Club Pumas donde el apodado Nene se lució con un gol de antología, el cual convocó la alegría de la nación rojiblanca, en especial en su familia.

Y es que, como se puede ver en un video subido por Alejandra Román, esposa de Raúl Gudiño , portero de Chivas, la mamá del Nene Beltrán rompió en llanto a la hora de celebrar.

El gol resultó muy importante para el Rebaño Sagrado, ya que terminó por encaminar la goleada que le sitúa en los cuartos de final de la Liguilla.

Cabe señalar que Fernando Beltrán cumplió años este 8 de mayo , de modo que celebró dicho acontecimiento y el Día de las Madres con este gol.

Fernando Beltrán revienta a Víctor Manuel Vucetich

Después de su gran actuación en el Club Chivas contra Club Pumas, Fernando Beltrán le mandó un mensaje a Víctor Manuel Vucetich, ex DT del Rebaño .

Y es que recordó que, durante la gestión del Rey Midas, no era titular y prácticamente estaba borrado.

Pues Víctor Manuel Vucetich no le tenía confianza , incluso solía criticar su desempeño futbolístico al tacharlo de un jugador poco trascendental.

“El técnico que estaba me decía que mis pases no eran productivos, que no era un jugador determinante, que no era un jugador que ni atacaba ni defendía. Y pasé por un mal momento”, dijo.

Fernando Beltrán y Club Chivas van contra Atlas FC

El destino quiso que Fernando Beltrán y las Chivas se vieran las caras en cuartos de final ante el Atlas FC, su rival de ciudad.

De modo que la Liguilla ofrecerá a las primeras de cambio el Clásico Tapatío, mismo que promete ser de alto calibre.

Máxime porque Chivas llega con una gran racha de cinco victorias al hilo y porque Atlas FC es el campeón vigente de la Liga MX.