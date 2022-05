El Club Guadalajara ya tendría a su primer refuerzo para la siguiente campaña con todo y que se mantiene la incertidumbre de quién será el próximo entrenador rojiblanco .

Sí, en Club Guadalajara aún no hay técnico oficial, pero el director deportivo Ricardo Peláez ya hace de las suyas. Y no es que ande tan errado en la posición a reforzar, pero quizá no sea lo que espera su afición.

Se habla que el joven delantero José Alvarado, apodado el ‘Plátano’, pasaría de Club Monterrey al Rebaño Sagrado.

A pesar de que en Rayados, lo que más se adolecen también es por la falta de gol, no creen que José Alvarado vaya a ser la solución, eso lo han dejado claro las decisiones de Víctor Manuel Vucetich.

Y eso que el torneo de Rogelio Funes Mori, por lesiones, y Vicent Janssen, por ineficacia, hizo sufrir al equipo regiomontano por falta de anotaciones.

Rayados acaba de ser eliminado en el repechaje del Clausura 2022 , a manos del Atlético de San Luis, que los derrotó en serie de penaltis.

Club Guadalajara: ¿Quién es el José Alvarado?

José Alfonso Alvarado Pérez se perfila para ser refuerzo del Club Guadalajara para el próximo torneo.

El delantero de 22 años, nació en Guasave, Sinaloa, y ha jugado en el Club Monterrey en todas las categorías juveniles .

José Alvarado, apodado el ‘Plátano’, ha sido campeón de goleo en el torneo Sub 17 y Sub 20 de la Liga MX.

Debutó en la Liga MX en el Apertura 2018 en un juego entre los Rayados y los desaparecidos Lobos BUAP.

En el Clausura 2022, tuvo participación en 17 juegos, en la mayoría de ellos entrando de suplente.

Sólo ha marcado un gol.

Chivas: ¿Cómo estaría formada su delantera?

Con la posible adición de José Alvarado por parte de las Chivas , habría más opciones de delanteros en el equipo, algo de lo que ha padecido en este Clausura 2022.

En el Guadalajara, Alexis Vega que acaba de firmar su renovación de contrato hasta el 2024.

Está José Juan Macías, quien tuvo un torneo complicado por muchas lesiones.

Ángel Zaldívar. a quien la afición no lo tiene en mucha estima por su bajo porcentaje de gol.

César Huerta que ha tenido poca actividad en el torneo.

Además de Roberto Alvarado y Paolo Yrizar, quienes son más que nada volantes ofensivos.