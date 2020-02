Demanda Vanessa Bryant a empresa dueña del helicóptero donde murió Kobe

Vanessa Bryant también fue la gran protagonista del último adiós a Kobe Bryant llevado a cabo en el Staples Center, feudo de los LA Lakers.



México.- Este 24 de febrero se llevó a cabo el funeral público de Kobe Bryant, quien murió el pasado 26 de enero luego de que su helicóptero se desplomara.

En el marco de tan emotivo acto, se dio a conocer que Vanessa Bryant, viuda del susodicho, presentó una demanda contra Island Express, empresa dueña del aparato aéreo en el cual también perdió la vida Gianna, su hija de apenas 13 años.

De acuerdo con TMZ, la esposa del legendario basquetbolista y sus abogados están basando la querella en que las condiciones climatológicas no eras las propicias para volar, hecho que fue soslayado y que terminó por causar el trágico accidente en Calabasas, California.

Por ende, Vanessa solicitará una indemnización por los daños causados luego de la citada negligencia. Y es que el piloto, Ara Zobayan, quien también falleció tras el percance, no abortó el viaje pese a que la niebla era densa.

Emotiva ovación para Vanessa Bryant



Fueron cerca de 20 mil almas las que se dieron cita este lunes en el Staples Center, feudo de los LA Lakers que sirvió como escenario para despedir a Kobe Bryant, ganador de cinco anillos de campeón.

Aunque existieron varios pasajes emotivos como el protagonizado por Beyonce , quien interpretó Heaven, una de las canciones favoritas de Kobe, sin duda el momento que se llevó la noche fue cuando Vanessa Bryant tomó la palabra para recordar a Kobe y a Gigi, ya que el recinto la ovacionó al unísono.

“Gracias a todos por estar aquí. Significa mucho para nosotros. Lo primero, me gustaría agradecer a todos. El cariño y apoyo que hemos recibido de todos ha sido reconfortante. Gracias por vuestras oraciones. Me gustaría hablar de los dos, Kobe y 'Gigi', pero primero empezaré por mi pequeña”.

Vanessa Bryant

A esas alturas varios de los invitados de honor como Michael Jordan, Pau Gasol y Kareem Abdul Jabbar estaban llorando y bastante conmovidos por las palabras de Vanessa, que como no podía ser de otro modo rindió especial tributo a sus familiares caídos.

La fuerza de Vanessa Bryant...



“Gianna era un alma cariñosa. Me daba un beso cada día nada más levantarse, y nunca se iba sin darme un beso. Cuando se había ido y yo no me había dado cuenta, yo le escribía un mensaje para preguntarle y ella me contestaba: 'Mamá, sí te he dado un beso, pero no te quería despertar'. Ella le encantaba hacer tartas, y le hizo una a Kobe que le hizo mucha ilusión. Gigi le encantaba ver shows de cocina conmigo y sus hermanas. Su sonrisa le llenaba la cara, y Kobe me decía que tenía mi carácter, mi sonrisa y mi fuego, me decía Kobe”.