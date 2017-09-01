Las estrellas de las Selección de Argentina y Uruguay, Lionel Messi y Luis Suárez respectivamente, posaron hoy en la cancha del Estadio Centenario de Montevideo con un mensaje de apoyo apara que la Copa del Mundo del 2030 se lleve a cabo en los países sudamericanos.

Mientras ‘Lucho’ vistió la camiseta celeste con en número 20, Messi lo acompaño con la albiceleste y el dorsal 30, formando el año en el que la Copa del Mundo cumplirá 100 años desde su primera edición.

Aunque la candidatura aún no es lanzada de forma oficial, Argentina y Uruguay ya trabajan para generar una organización conjunta del Mundial del 2030, a la que este jueves se sumó Paraguay.

Esto último fue confirmado por el presidente paraguayo, Horacio Cartes y el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Cabe mencionar que que la primera final del Mundial de la FIFA se disputó en 1930 en Montevideo, en donde los charrúas vencieron 4-2 a Argentina para coronarse como los primeros campeones del mundo.

Con información de ESPN.