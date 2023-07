La actual directiva de Cruz Azul sigue dando pena, pues ni siquiera un trámite administrativo puede resolver y uno de sus refuerzos se quedó sin viajar a los Estados Unidos, sede de la Leagues Cup, por falta de visa.

Willer Ditta, el último refuerzo que llegó al cuadro que dirige Tuca Ferretti, no realizó el viaje a los Estados Unidos para iniciar la participación del Cruz Azul en la Leagues Cup , torneo en el que se enfrentan los equipos de la Liga MX y la MLS.

El Cruz Azul se enfrentará el próximo viernes en contra del Inter Miami de Lionel Messi y el colombiano por lo menos no estuvo presente en el entrenamiento previo al juego.

La directiva de Cruz Azul se dio cuenta de último momento que Willer Ditta no tenía vida para poder entrar a los Estados Unidos y no se embarcó con el resto del equipo, lo que resulta ser un error imperdonable. Pero de esos abundan en el seno cementero.

¿Willer Ditta de Cruz Azul no jugará contra Messi?

El que Willer Ditta, refuerzo de Cruz Azul para este torneo, no haya viajado en primera línea a Miami Florida, para enfrentar la Leagues Cup, pone en duda su participación en el juego del viernes 21 de julio contra el Inter Miami.

El colombiano Willer Ditta del Cruz Azul no podría jugar en el debut de Lionel Messi en el futbol de los Estados Unidos.

El defensa central pudo obtener una visa especial de último momento para viajar a los Estados Unidos y según diversos informes podrá estar en el juego a realizarse en el DRV PNK Stadium este viernes.

La firma de contrato entre Cruz Azul y el defensa central colombiano Willer Ditta se alargó demasiado. En primer lugar, el club argentino Newell’s Old Boys no lo dejaba salir y después se negaba a liberar su transfer hasta que Cruz Azul no garantizara el pago.

#CruzAzul 🚂



Willer Ditta no viajó con el equipo debido a que no tenía visa.



Sin embargo, el gobierno de EUA, el de México y la Liga MX ayudaron al defensa colombiano para obtener un permiso especial para viajar a Miami.



Se pierde la práctica de hoy, pero jugará mañana. — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) July 20, 2023

Cruz Azul se juega el prestigio

Cruz Azul, el peor equipo de la Liga MX se enfrenta contra del Inter Miami, e l peor equipo de la MLS en el inicio de la Leagues Cup.

El equipo del Tuca Ferretti llega arrastrando tres derrotas consecutivas, en las cuales aceptó seis goles y ha marcado uno solo.

El Inter Miami, que acaba de contratar tanto a Lionel Messi, como a Gerardo Martino, ex técnico de la Selección Mexicana como entrenador, ha ganado cinco partidos de 22 jugados.

