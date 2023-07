Sin duda alguna, se desató la locura por Lionel Messi, no solo en los fans, sino en los propios jugadores quienes querían quedarse con el uniforme del argentino en el partido de Inter Miami vs. Cruz Azul.

Lionel Messi acaparó los reflectores y miradas de todos, incluyendo los de sus compañeros del Inter Miami y rivales de Cruz Azul, tanto así que le habrían pedido hasta los shorts.

El jugador argentino del Inter Miami, Benjamín Cremaschi dijo entre risas que los jugadores de La Máquina “hasta le habían robado los shorts” y él quería su playera, misma que no alcanzó, pues Messi se la dio a un jugador de Cruz Azul.

“La camiseta se la pidieron todos. Hasta le robaron los shorts”, dijo para el diaro Olé.

Por otro lado, Benjamín Cremaschi dijo que él también se convirtió en un fan: “Estoy muy contento. Viví una película. Cuando me sacaron, ya no era un compañero, era otro fan, otro hincha”, añadió.

Benjamín Cremaschi sobre la llegada de Lionel Messi al Inter Miami

Asimismo, Benjamín Cremaschi dijo que había sido un sueño para él saludar a Messi y ahora compartir el vestidor.

“Quería seguir jugando con él. Cuando vi el número dije ‘uh, que lástima’, pero fue un sueño saludarlo, una locura. Le di un beso y le dije ‘dale Leo’. Es todo de locos”, añadió el jugador.

Lionel Messi ingresó a la cancha al minuto 54 y desde ahí el juego cambió, el argentino se hizo presente en el marcador con un increíble gol, el cual le dio la victoria a su equipo.

Leagues Cup y los partidos para este sábado

17:30 horas tiempo del centro de México, New York Red Bulls vs. New England Revolution, Red Bull Arena

17:30 horas tiempo del centro de México, CF Montréal vs. Club Pumas Stade Saputo

18:00 horas tiempo del centro de México, Philadelphia Union vs. Club Tijuana, Subaru Park

19:30 horas tiempo del centro de México, Real Salt Lake vs. Seattle Sounders FC, America First Field

20:00 horas tiempo del centro de México, Portland Timbers vs. San Jose Earthquakes, Providence Park

