Tuca Ferretti reventó a Raymundo Fulgencio, por su expulsión en la final entre el Club América y Club Tigres, y es que después de eso, el cuadro felino se vino abajo.

Tuca Ferretti estaba convencido de que Club Tigres iba a ganarle la final al Club América en el Estadio Azteca, pero la realidad es que no fue así, pues los azulcremas le dieron la vuelta en los tiempos extras.

Tras los 90 minutos en los que ambos equipos compitieron de manera muy pareja, la expulsión de Fulgencio por un manotazo en la cara de Julián Quiñones, cambió el rumbo del partido, por lo que el Tuca Ferretti opinó sobre eso.

“El arbitro debería estar más atento a este tipo de situación y cuando Julián lo estaba forcejeando, empujando, haciendo falta, tendría que haber dicho ¡ya! ¡debería de marcar falta!”, dijo en Futbol Picante.

Pero eso no impidió que el Tuca revetara a Raymundo Fulgencio, pues incluso lo llamó idiota: ¡ Sí es expulsión del idiota! ..Me dan ganas de correrlo y no puedo”, aseguró en pleno programa.

Una leyenda del arbitraje señaló de rigorista la expulsión de Raymundo Fulgencio. (Tomada de Video / Tomada de Video)

Tuca Ferretti tras el campeonato del Club América

Tuca Ferretti dijo que él estaba muy triste por la derrota de Club Tigres, pues en la mesa de Futbol Picante aceptó que sí le afectó la derrota.

‘El único que está triste soy yo”, dijo el ex entrenador. Por otro lado, habló sobre la actitud de Nahuel Guzmán luego de su expulsión.

“Nahuel es un tipo demasiado apasionado y se sale demasiado de sus casillas”

Club América en la final del Apertura 2023

El Club América goleó a Club Tigres en la final de vuelta en el Estadio Azteca, pues en el tiempo regular hubo oportunidades para ambos lados.

Sin embargo, en el tiempo extra las Águilas liquidaron y anotaron 3 goles, mismos que les sirvieron para ganar la tan esperada 14.

Y es que, el cuadro azulcrema no había llegado a una final desde 2019, misma en la que perdieron ante Rayados de Monterrey, por lo que la emoción estuvo a tope en el Estadio Azteca.

