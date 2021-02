Tomás Boy, ídolo de los Tigres, habló sobre el planteamiento que el equipo felino tuvo en la final del Mundial de Clubes ante el Bayern Múnich.

La actuación de los Tigres de la UANL en la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA ante el Bayern Múnich sigue dando de qué hablar. Ahora fue Tomás Boy, ídolo del cuadro felino, quien habló al respecto, asegurando que le hubiera gustado ver otro planteamiento en el encuentro ante los bávaros.

En conferencia de prensa posterior a la derrota de su equipo, Mazatlán FC, ante el Atlético San Luis, Tomás Boy señaló que él jamás se hubiera permitido salir a "perder un partido de forma honrosa", además de que hizo mención de las polémicas palabras de André-Pierre Gignac.

"Cada quien puede opinar lo que le dé la gana. Los Tigres tuvieron la gran oportunidad de su vida para hacer algo diferente, no sé si la opinión de André-Pierre Gignac es correcta o no, pero es su percepción, aunque con todo respeto para la propuesta, yo no podría entrar a la cancha a perder honrosamente, ni siquiera podría preparar un partido para perder de esa manera" Tomás Boy. DT Mazatlán FC

Tomás Boy criticó desempeño de Gignac en la final del Mundial de Clubes

Tomás Boy fue crítico con el planteamiento que Tigres utilizó en la gran final del Mundial de Clubes, sobre todo con la actuación del francés, André-Pierre Gignac, quien, consideró, jugó prácticamente como mediocampista.

"La mejor figura que tienen los Tigres (Gignac) jugó de mediocampista, nunca estuvo en la zona donde puede hacer daño y la única oportunidad que tuvo para hacerlo se dio en el minuto dos, con un remate que se fue a tiro de esquina" Tomás Boy. DT Mazatlán FC

Gignac Mexsport

Tomás Boy aplaude actuación de Tigres en Mundial de Clubes

Pese a que el juego de Tigres en la final no fue de su agrado, Tomás Boy aplaudió el papel que el equipo de Nuevo León hizo en el Mundial de Clubes, certamen donde terminó en la segunda posición, el mejor resultado para un equipo mexicano y de Concacaf.