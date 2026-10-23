San Luis vs América abren la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 24 de octubre a las 17 horas por ESPN y Disney.

Partido: San Luis vs América

Fase: Jornada 12 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Libertad Financiera

Transmisión: ESPN y Disney+

San Luis vs América: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA?

El sábado 24 de octubre de 2026 inicia la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA con el partido San Luis vs América.

San Luis vs América: Horario del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 17 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido San Luis vs América de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

San Luis vs América: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA?

El partido San Luis vs América podrá verse a través de las señales de ESPN y Disney+.