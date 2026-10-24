FC Juárez vs Querétaro abren la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 24 de octubre a las 19:06 horas por Fox One y Tubi.

Partido: FC Juárez vs Querétaro

Fase: Jornada 12 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026

Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Fox One y Tubi

FC Juárez vs Querétaro: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA?

El sábado 24 de octubre de 2026 inicia la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA con el partido FC Juárez vs Querétaro.

FC Juárez vs Querétaro: Horario del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 19:06 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido FC Juárez vs Querétaro de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

FC Juárez vs Querétaro: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA?

El partido FC Juárez vs Querétaro podrá verse a través de las señales de Fox One y Tubi.