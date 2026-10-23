Pachuca vs Necaxa abren la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 24 de octubre a las 17 horas por Fox One y Tubi.

Partido: Pachuca vs Necaxa

Fase: Jornada 12 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: FOX One y Tubi

Pachuca vs Necaxa: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA?

El sábado 24 de octubre de 2026 inicia la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA con el partido Pachuca vs Necaxa.

Pachuca vs Necaxa: Horario del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 17 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Pachuca vs Necaxa de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Pachuca vs Necaxa: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA?

El partido Pachuca vs Necaxa podrá verse a través de las señales de FOX One y Tubi.