Cruz Azul vs Toluca abren la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 24 de octubre a las 19 horas por ViX y Youtube.

Partido: Cruz Azul vs Toluca

Fase: Jornada 12 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Unidad Deportiva Centenario

Transmisión: ViX y Youtube

Cruz Azul vs Toluca: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA?

El sábado 24 de octubre de 2026 inicia la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA con el partido Cruz Azul vs Toluca.

Cruz Azul vs Toluca: Horario del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 19 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Cruz Azul vs Toluca de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Cruz Azul vs Toluca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA?

El partido Cruz Azul vs Toluca podrá verse a través de las señales de ViX y Youtube.