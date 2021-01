Tecatito Corona, el futbolista más valioso del Porto

De acuerdo a la consultora KMPG, el Tecatito fue catalogado como el jugador con un valor cercano a los 700 millones de pesos.

Jesús 'Tecatito' Corona es el jugador más valioso del Porto, no solo por lo que aporta dentro del terreno de juego con sus goles y múltiples asistencias, sino porque en realidad es el futbolista con mayor valor monetario de todo el plantel de los Dragones.

De acuerdo a la consultora KMPG, el Tecatito Corona fue catalogado como el jugador más valioso de todo el plantel, con un valor superior a los 28.5 millones de euros (cercano a los 700 millones de pesos).

Cabe mencionar que para el sitio especializado en el valor de los jugadores en el mercado, Transkermarkt , el jugador mexicano está tasado en 30 millones de euros.

Tecatito no ha parado de elevar su valor

Jesús 'Tecatito' Corona no ha dejado de elevar su valor desde que arribó al futbol de Europa. El futbolista de Baja California llegó al Twente por un valor de 3,5 millones de euros. Sus buenas actuaciones en el equipo holandés hicieron que subiera su valor hasta los 6.5 millones.

Sin embargo, el Porto pagó cuatro millones de euros más, es decir, 10.5 millones de euros para hacerse con los servicios del futbolista mexicano, quien ahora vale el triple de lo que pagó el cuadro portugués.

¿Tecatito saldrá del Porto?

El 'Tecatito' Corona ha estado constantemente vinculado con otros equipos para dar un mayor salto en el futbol de Europa; no obstante, la operación no se ha fructificado, lo que ha sido negativo tanto para el jugador, que no puede jugar en un equipo de mayor envergadura, así como para el equipo, que no ve una ganancia millonaria.