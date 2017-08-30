Por una iniciativa del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Wilmar Valdez, las máximas figuras de Argentina y Uruguay: Lionel Messi y Luis Suárez utilizarán una camiseta especial con el fin de promocionar el Mundial del 2030, el cual pretenden organizar ambos países.

De esta manera, Suárez saltará al terreno de juego con una camiseta con el número 20 en el pecho, mientras que Messi lo hará con el número 30.

Cabe mencionar qua ambos países buscan organizar la Copa del Mundo en 2030 debido a que en ese año se cumplirán 100 años de la primera edición de un Mundial en donde la selección ‘Charrúa’ derrotó 4-2 a Argentina en Montevideo.

Con información de Marca.