Shocker es, una vez más, el centro de una fuerte polémica tras ser arrestado por haber causado destrozos en un hotel de Oaxaca a consecuencia de sus problemas de adicción a la cocaína.

Los problemas de adicción de Shocker no son algo nuevo, pues el ex luchador ya había sido arrestado por sus comportamientos fuera de lugar después de consumir cocaína.

Pero toda historia tiene un inicio, y ahora, Shocker contó cómo fue la primera vez que consumió cocaína y quien fue el responsable de inducirlo a su grave adicción.

¿Cuándo fue la primera vez que Shocker consumió cocaína y quién se la dio?

Shocker contó los primeros acercamientos que tuvo con la cocaína y quién fue la persona que lo introdujo al mundo de las drogas, una acción que le trajo muchos problemas a la vida del ex luchador.

“No me gusta tomar, no me gusta estar borracho, entonces cuando conocí la cocaína dije: ‘esto es lo mío, de aquí soy”, y fue creciendo, fue creciendo, la dejaba por unos meses, pero volvía a caer, me ha costado mucho trabajo”, contó Shocker en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Así nació la adicción de #Shocker por la coc4ín4. #MinutosQueCambian: http://bit.ly/ProgramasCompletosMinuto Publicado por El minuto que cambió mi destino en Martes, 9 de abril de 2024

Además, el ex luchador aseguró que un vecino fue quién le dio cocaína por primera vez, sin embargo, tuvo algunos acercamientos en su infancia, pues sus padres tenían contacto con personas del mundo de la droga.

Shocker conoció a narcotraficantes cuando era niño

En la misma entrevista, Shocker también aseguró que, cuando era niño, tuvo acercamientos con personas importantes dentro del mundo de la droga.

En especial, Shocker cuenta que estuvo muy cerca de Rafael Caro Quintero y Don Neto, dos de los fundadores del Cártel de Guadalajara.

Este acercamiento se dio gracias a su madre, quien hace algunos años estaba involucrada en el mundo artístico, pues era una gran estrella del entretenimiento.